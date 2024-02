Stimmen der Berge & Nadine Sieben

Die „Stimmen der Berge“ präsentieren zu ihrem 10jährigen Jubiläum einen Querschnitt ihrer bisher neun veröffentlichten Album-Charts-Erfolgen aus den Genres „Klassik-Highlights“, „Beliebte Volkslieder“ und unvergessene „Schlager-Erfolge“. Sie werden dabei das Publikum mit A-Cappella-Gesangseinlagen, unvergessenen Melodien und vielen musikalischen Dauerbrennern unterhalten.

Begleitet werden die „Stimmen der Berge“ auf ihren Konzertterminen in Neumarkt (22.03.2024), Nördlingen (23.03.2024) und Landshut (24.03.2024) von der Hamburger Sängerin und Kinderliederstar Nadine Sieben.

Es gibt keine vergleichbare Formation, die in den letzten Jahren durch ihre enorme Vielseitigkeit in unterschiedlichsten Genres im TV, im Radio, bei den CD-Verkäufen und natürlich auch bei jährlich über 100 LIVE-AUFTRITTEN solch großartige Erfolge feiern konnte wie die STIMMEN DER BERGE, welche deshalb in Fachkreisen auch die "Stimmen der Vielseitigkeit" genannt werden. Nicht umsonst sind die überaus beliebten Jungs laufend auf Erfolgs- und Chartkurs. Die vier hochkarätig ausgebildeten Gesangssolisten sind Stephan Schlögl, Thomas A. Gruber, Benjamin Grund und Daniel Hinterberger, allesamt ehemalige Mitglieder weltberühmter Knabenchöre.

Die Sängerin Nadine Sieben überzeugt mit ihrer großen und wandlungsfähigen Stimme und einem sehr breit gefächerten Repertoire, das von Klassik über Musical bis Schlager reicht. Bei ihren gemeinsamen Auftritten mit den „Stimmen der Berge“ darf man sich auf eine Auswahl von Musical-Highlights, Klassikern, aber auch eigenen Songs der Künstlerin freuen, die 2022 als „Beste Solosängerin“ von der Jury des Deutschen Rock und Pop Musikwettbewerbes ausgezeichnet wurde.

Die Künstler eint die Liebe zur Musik, die für Alle im frühesten Kindheitsalter in einem der renommiertesten deutschen Chöre begonnen hat. Und auch das „Leben heute“ passt zusammen, so betätigen sich sowohl Sängerin Nadine Sieben als auch die Herren der Stimmen der Berge nicht nur in einem Genre, sondern treten mit einem vielfältigen Repertoire von Klassik über Schlager und Pop bis Musical, sakralen Klängen, Volksmusik und Party Klassikern auf. Musik bewegt hier grenzenlos. Was lag da näher, als gemeinsam auf Konzert-Tournee zu gehen