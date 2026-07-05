H2Oho on Tour „Besichtigung der Schleuse Heilbronn“

Mit Karin Grust, Jochen Hagenmüller und Torsten Kickel vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar (WSA). Erstmalig öffnet das WSA im Rahmen der H2Oho-Ausstellung die Schleusenanlage für die Öffentlichkeit.

Treffpunkt: Parkplatz Theresienwiese

Anmeldung erforderlich bis 21.08., 12 Uhr, unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, Namen und Alter der teilnehmenden Kinder sowie die Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen an.