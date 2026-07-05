H2Oho on Tour „Besichtigung der Schleuse Heilbronn“

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Museum im Deutschhof Deutschhofstraße 6, 74072 Heilbronn

Mit Karin Grust, Jochen Hagenmüller und Torsten Kickel vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar (WSA). Erstmalig öffnet das WSA im Rahmen der H2Oho-Ausstellung die Schleusenanlage für die Öffentlichkeit.

Treffpunkt: Parkplatz Theresienwiese

Anmeldung erforderlich bis 21.08., 12 Uhr, unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, Namen und Alter der teilnehmenden Kinder sowie die Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen an.

Info

Museum im Deutschhof Deutschhofstraße 6, 74072 Heilbronn
Kinder & Familie
07131 56-2295
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