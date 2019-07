Hitze Hip-Hop Fest

LIVE GRAFITTI: Ein aufeinandertreffen von Top Artists aus dem gesamten Bundesgebiet. Ein Muss für jeden Grafitti Fan!

EACH ONE TEACH ONE: by TRACK (HH) & KAROS (Dülmen). Bei diesem Lettering Workshop lernst DU das Alphabet aus einer ganz anderen Perspektive neu! ASK GOOGLE!!

DJ WORKSHOP by DJ JOHN: Hierbei bekommst DU einen tiefen Einblick in die History und das Handwerk des DJs in seiner originalen Form. BACK TO THE ROOTS!

OPEN B BOY CIRCLE: Break boys and Break Girls zeigen Euch das älteste Hiphop Element Breaking! Its Battle Time!

CARSHOW: DB DESIGN präsentiert die heissesten Schlitten weit und breit. BOUNCE BABY BOUNCE!

OPEN MIC SESSION: Den ganzen Tag über bieten wir jungen Talenten die Möglichkeit ihr Können unter beweis zu stellen. WILDOUT!

RAPPERS DELIGHT: Die Main Acts teilen ihr Wissen mit Euch und stehen Rede und Antwort! Keep their heads ringin, ding ding dong!