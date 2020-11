Hör uns zu - "Weihnachtsliederkonzert"

Weihnachtsstimmung im Capitol!

Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit: Familie, Geschenke, Gerüche, Lichter - und irgendwie sind alle ganz sentimental, erinnern sich gerne an ihre Kindheit, an Geschichten unterm Tannenbaum und vor allen Dingen an Weihnachtslieder. Gerne hätten wir mit Euch in einem dritten Weihnachtsmitsingkonzert an diese Lieder erinnert, aber gemeinsam singen ist dieses Jahr leider nicht drin. Trotzdem wollen wir die Lieder erklingen lassen und uns das festliche Weihnachtseinstimmen im Capitol nicht nehmen lassen. Künstler aus dem Capitol Ensemble werden Weihnachten ins Haus zaubern. Gesungen wird diesmal leider nur auf der Bühne. Aber die Stimmung wird sich im Saal verteilen, versprochen. Und natürlich erzählen die Künstler auf der Bühne auch Geschichten, mal besinnlich, mal fröhlich, so wie es zu Weihnachten dazu gehört.

Als SängerInnen mit dabei Jeannette Friedrich, Yvonne Betz, Sascha Kleinophorst und Darius Merstein.

Zusammengestellt vom künstlerischen Leiter des Hauses Georg Veit unter der musikalischen Leitung von Daniel Prandl am Flügel und Band.

Ein besonderes Klangerlebnis unter der Kuppel!