Werkstatthaus-Cafe Stuttgart Gerokstraße 7, 70188 Stuttgart

HUNGERGEFUEHL - ein stechendes Zucken der Augenlider, aufgeschürfte Hände die versuchen Licht zu greifen, eine Gedankenwand die über uns einzustürzen droht. Ungefilterte Wut, hinter dornigen Zäunen eingesperrt. Bis zum Kopf im Schlamm. Das Letzte was wir sehen, sind die hell aufgerissenen Augen. Wieviel Angst kann ein Mensch also ertragen? Und da sind wir schon angekommen. Im tiefsten Gefühl jedes Einzelnen: Hunger.

