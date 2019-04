Die aus UK / Schweden stammende Band sind die weltweit bekanntesten Hang-und Handpan-Spieler mit über 100 Millionen Klicks auf ihren Musikvideos. Hang Massive starten erneut eine Welt-Tournee, diesmal stellen sie ihr neuestes Album 'Luminous Emptiness' vor. Das im Herbst 2018 veröffentlichte Werk nimmt die Besucher erstmalig musikalisch und visuell mit auf eine epische innere Reise und beinhaltet auch Klassiker wie ‚Once again‘ der vergangenen Alben. Die Live-Show der Band wird ständig verfeinert und enthält erstmalig erstaunliche neue visuelle Elemente, die auf zeitlosen Weisheitslehren, ausgelösten Soundeffekten und Samples basieren und den reichen Sound der Hangs wunderschön ergänzen. Die Luminous Emptiness-Tour wird in Europa in rund 50 Städten aufgeführt und die Band freut sich auf ihr Debüt in Würzburg!