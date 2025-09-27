haage – Indie-Pop trifft Leidenschaft

Musikalisches Programm zur Kulturnacht im Naturkundemuseum.

Hypnotisch, skurril, abgedreht und dabei überraschend literarisch: Das sind die außergewöhnlichen Zutaten für die deutschsprachige Indie-Pop-Formation haage, die dabei äußerst galant mit den krachigen Sonnenseiten des Gitarrenpops flirtet.

In der Band rund um den Texter, Komponisten und Autor Bernhard Haage spielen Nic Hermann (Schlagzeug), Pit Brandstetter (Bass), Christoph Fricker (E-Gitarre) und Bernhard Haage (Gesang und Akustikgitarre). Sie verbinden unkonventionelle Texte mit Experimentierfreude und Leidenschaft zu einem spannungsreichen musikalischen Wechselbad der Gefühle.