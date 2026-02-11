Thema: Die Geschichte der „Leisen A 81“

Am Montag, 2. November 2026, um 20:00 Uhr startet die IG Kultur mit den „Haarspitzen im Pavillon“ ein neues Gesprächsformat. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Themen, Ereignisse und Entwicklungen in Sindelfingen und Umgebung. Moderiert werden die Gespräche von Jürgen Haar, dem ehemaligen Chefredakteur der SZ/BZ.

Bei der Premiere geht es um ein Thema, das Sindelfingen und Böblingen seit Jahrzehnten beschäftigt: den Ausbau der A 81 und den Lärmschutz. Jürgen Haar spricht mit Dr. Thorsten Breitfeld, Sprecher der Initiative „Leise A 81“, über die Geschichte und den aktuellen Stand dieses großen Infrastrukturprojekts.

Dr. Thorsten Breitfeld ist Ingenieur, arbeitet bei Mercedes-Benz und hat 2005 gemeinsam mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus Sindelfingen und Böblingen die Initiative „Leise A 81“ mitgegründet. Es war ein langer und hartnäckiger Kampf, bis 2019 endlich die Arbeiten für den Ausbau der A 81 mit Lärmschutz zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb beginnen konnten.

Für die Menschen am Sindelfinger Goldberg und im Böblinger Stadtteil „Unteres Lauch“ ging es dabei um nicht weniger als ihre Lebensqualität. Neben Abgeordneten und den Verantwortlichen in Sindelfingen, Böblingen und im Landkreis war es vor allem eine Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger, die sich über viele Jahre für einen wirksamen Lärmschutz einsetzte.

Ihr Engagement hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die A 81 nicht nur ausgebaut wird, sondern die angrenzenden Stadtteile auch einen relevanten Lärmschutz erhalten. Das gesamte Projekt soll 2028 fertiggestellt sein.

Über diese (fast) unendliche Geschichte, die vielen Jahre des Engagements und den aktuellen Stand des Ausbaus weiß Dr. Thorsten Breitfeld bestens Bescheid. Bei der Premiere der „Haarspitzen im Pavillon“ nimmt er gemeinsam mit Jürgen Haar die Entwicklung der A 81 unter die Lupe – und blickt auch darauf, was die Menschen in Sindelfingen und Böblingen künftig erwartet.