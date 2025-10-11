Habachtaler

auf der Kraichgau-Wiesen

Festplatz am Schwimmbadweg 74889 Sinsheim

Wenn die Habachtaler loslegen, trifft handgemachter Sound auf pure Energie – ein musikalisches Feuerwerk mit bayerischen Wurzeln und rockigem Drive.

Ob Eigenkompositionen oder neu interpretierte Klassiker: Jeder Song überzeugt mit Spielfreude, Power und echtem Gefühl. Treibende Gitarren, starke Bläser und pulsierende Rhythmen bringen jede Bühne zum Beben. Frontmann, Stimme, Präsenz – hier entsteht sofort Nähe zum Publikum. Ob Mitsingen, Tanzen oder Innehalten: Die Habachtaler liefern echte Musik und unvergessliche Momente.

Info

Konzerte & Live-Musik
