Ein klangprächtiges Renaissance-Konzert erwartet Sie in der Klosterkirche: Sonaten und geistliche Konzerte von Johann Rosenmüller und Zeitgenossen.

Er gilt als einflussreichster und bedeutendster Komponist zwischen Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach. So bezieht das Konzertprogramm im musikhistorischen Kontext Werke anderer Komponisten mit ein, um die herausragende Stellung Rosenmüllers besser verstehen zu können. Da gibt es dann durchaus einiges Unbekanntes wiederzuentdecken, so z.B. O heil’ger Geist, du höchstes Gut, ein Canto solo con 5 instrumenti von Heinrich Groh oder die Sonata à 5 von Heinrich Bach (1615–1692), von dem nur noch fünf Werke erhalten sind. Von Johann Rosenmüller ist Habe deine Lust an dem Herren oder Wie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser zu hören. Sopranistin Miriam Feuersinger gewinnt 2022 den Opus Klassik. Sie gehört zu den international führenden Stimmen für geistliche Barockmusik.

Miriam Feuersinger Sopran / Cosimo Stawiarski Violine / Christoph Riedo Violine / Michael Wersin Orgel / Simon Linné Theorbe

Gambenconsort Les Escapades

Sabine Kreutzberger, Franziska Finckh, Adina Scheyhing, Barbara Pfeifer Viola da Gamba