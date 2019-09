Geld der oberste Wert? Was ist Geld, welche Funktion erfüllt es? Aristoteles betrachtete Geld als Mittel zum Zweck. Das, was man kauft, muss einem mehr Wert sein, als das Geld selbst, sonst würde man es ja nicht kaufen. Geld hat die Aufgabe, Mittel bereitzustellen, die ein gutes Leben ermöglichen. Für Aristoteles ist die Frage entscheidend, was das gute Leben eigentlich ist.

