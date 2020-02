Aus der Reihe »Vhs meets Rathaus-Kultur«

Hackberry - ganz nah dran im Rathausfoyer

Beim letzten Gastspiel in Ilsfeld Anfang 2018 noch als Geheimtipp gehandelt, haben sie 2019 auf der BUGA in Heilbronn ein breiteres Publikum mit ihren besonderen Mix aus Chill-out-Music und energiegeladenem Pop/Country begeistert und Lust auf mehr gemacht. Dreistimmiger Gesang, begleitet von Gitarre, Kontrabass und Shuitar – im Rathausfoyer spielen sie wieder ganz nah am Publikum.

Samstag, 08.02.2020 – 20.00 Uhr, Rathaus Ilsfeld

Kartenvorverkauf: 12 € (Abendkasse) 15 €, VVK-Stellen: Vhs Unterland (auch telefonisch unter 07062-974381), Spielwaren Jäger Ilsfeld, Bürgerbüro Ilsfeld