Präsentation von Thelonious Monk Kompositionen. Wer hinter Hackensack einen schwäbischen Kraftausdruck vermutet, liegt ganz schön falsch. Kenner*innen der Jazzgeschichte wissen vielmehr, dass sich dahinter eine kleine, aber geschichtsträchtige Stadt im US-amerikanischen New Jersey verbirgt, in der in den 1950er Jahren eines der bekanntesten und gefragtesten Aufnahmestudios residierte.

Thelonious Monk verewigte dieses durch eine gleichnamige Komposition. Im Fokus des Hackensack 4tett steht die musikalische Präsentation von Thelonious Monk Kompositionen.

Monk hat rund 70 Stücke komponiert, ein wahrer Schatz im Fundus der Jazzliteratur! Stücke wie Round Midnight, Blue Monk oder In Walked Bud u.v.a. sind Wegweiser in der Jazzhistorie. Das Hackensack 4tett setzt sich aus vier renommierten Jazzern aus dem deutschen Südwesten zusammen. Sie bezeichnen sich allesamt als monksüchtig und sind Fans des legendären Eigenbrötlers und musikalischen Außenseiters.

Besetzung: Wolfgang Fuhr - Saxofon, Martin Schrack - Piano, Jens Loh - Bass, Lars Binder - Schlagzeug