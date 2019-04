Hackroboter im Einsatz

Mechanische Unkrautbekämpfung in der Landwirtschaft ist nichts Neues. In den letzten Jahren haben sich jedoch die Geräte rasant weiterentwickelt. Der Fachbereich Herbologie der Universität Hohenheim und die Firma Kress Umweltschonende Landtechnik befassen sich mit der Kamera- bzw. Sensorsteuerung in der Hacktechnik für die praktische Anwendung in der Landwirtschaft. Nutzen Sie die Möglichkeit, einen Einblick in die aktuelle Forschung zu gewinnen und lernen Sie eine kameragesteuerte Hacke oder ein Kamerasystem zur automatischen Erkennung von Unkrautarten oder einen Hackroboter kennen. Der Aktionstag findet am Beitrag 53 „Landwirtschaft in Baden-Württemberg – regional, vielfältig, verbrauchernah“ statt.