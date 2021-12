- Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen. -

Wir freuen uns sehr, dass zum zweiten mal nach Schwäbisch Hall kommt, und zwar mit seinem neuen Programm:

Josef Hader HADER ON ICE

Lange musste das Publikum auf Josef Hader´s neues, inzwischen 11., Soloprogramm warten. Nun ist "Hader on Ice" da. Es geht um einen reichen, erfolgreichen und unangenehm kaputten Prominenten, der jeden Bezug zur Realität verloren hat. Melancholischer Zynismus in Reinform. Sein neues Programm ist ein Horrortrip in die tiefe Provinz des Geistes. Der inzwischen 59-jährige Josef Hader ist ein österreichischer Kabarettist, Schauspieler, Autor und Filmregisseur. Er hat unzählige Kabarettpreise bekommen (u.a. Deutscher Kleinkunstpreis, Deutscher Kabarettpreis, Salzburger Stier ….). Er spielte in über 30 Filmen mit und erhielt u.a. den Deutschen Fernsehpreis als Bester Schauspieler für den den Film „Ein halbes Leben“ und den Adolf-Grimme-Preis. Er kommt nach 2019 zum 2. Mal nach Schwäbisch Hall und präsentiert sein neues Soloprogramm.

