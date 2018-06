Hämatom @ Burg Wertheim - Burg-Alarm 2018

Erlebt am 20.07. ein fulminantes Spektakel mit HÄMATOM, UNZUCHT, SCHATTENMANN und ein feuriges Grand Finale mit der Schaukampf- und Feuershow-Truppe DIE FRANKONIER.

Nach ihrem Erfolgsalbum „Wir sind Gott“ präsentieren HÄMATOM nun ihre zornige, hungrige „Bestie“ live auf der Burg Wertheim.

Doch HÄMATOM kommen nicht allein! Zusammen mit UNZUCHT und SCHATTENMANN rufen sie den BURGALARM aus. Und der Titel hält was er verspricht: Mit zwei großen Headlinern und einer Show, die die Besucher mitreißt und in Staunen versetzt,verheißt BURGALARM ein großes Spektakel der Extraklasse!

HÄMATOM – eine deutschsprachige Metal-Band, die besonders von der Neuen Deutschen Härte geprägt wurde. Dabei handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Band, sondern vielmehr um ein ganzheitliches Kunstkonzept. Ihre Musik sowie ihre aufwändigen Maskierungen bilden eine Einheit, wodurch sie und ihre Bühnenpräsenz aus der Masse herausstechen.

Auch UNZUCHT sind längst in der Metal- und Dark Rock-Szene etabliert. Nebst diversen Auftritten auf den bekannten Rock-&Metalfestivals des Landes stehen sie exklusiv am 20.07. neben Hämatom auf der Burg Wertheim auf der Bühne.

Die Spannbreite des Quartetts ist beeindruckend: Vom thrashigen Riff-Gewitter bis zur herzergreifenden Düster-Ballade ist alles dabei, stets gekrönt von den tiefschürfenden Texten, die sich bereits hunderte von Anhängern in Form von Zitaten unter die Haut tätowieren ließen.

Opener an dem Abend wird SCHATTENMANN sein. Die Band hat sich erst 2016 zusammengefunden, doch der Sound der Nürnberger ist so monumental und voller Wucht, dass man sie Fans der neuen deutschen härte nicht vorenthalten kann und darf. Ihr Debüt ist der erste Schritt in eine klangliche Welt, die gleichermaßen lockt wie verstört.

Zudem setzen die FRANKONIER, eine Schaukampftruppe aus Franken, ihr eindrucksvolles Können unter Beweisund heizen den Fans des Dark Rocks als Finale ordentlich ein. Ihre eigens kreierte Feuershow bleibt selbst dem hartgesottensten Rocker die Luft weg. Hier wird auch noch der letzte Rest Sauerstoff in heiße Feuerlanzen und schweißtreibend Feuerakrobatik verwandelt.

Die Truppe begeistert ihre Zuschauer mit Witz, Charme und Spektakel. Genau das, was dem einmaligen Erlebnis an diesem Abend einen krönenden Abschluss verleiht.

BURGALARM verspricht ein Spektakel mit lauten, harten Klängen, außergewöhnlicher Show und einem fulminanten Rahmenprogramm.