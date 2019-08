Hafen, Bass & Beats

Markus Klee gilt als Synonym für energiegeladenen, groovy Techno und Tech House aus Berlin. Dort mischt er meist jedes Wochenende die Clubs von Kater Blau über Ritter Butzke und suicide Circus bis zum Weekend-Club auf. Wenn er das mal nicht macht, dann in der Regel, weil ein Booking ihn in die besten Clubs in ganz Europa verschlägt. Heute ist aber Heilbronn an der Reihe, tatkräftige unterstützung gibt es von Aman & NoSleep! Ihr wisst was das heißt....