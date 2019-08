Hafen, Bass & Beats

Wenn man in die Sommer-Tourdates von Sven Tasnadi schaut; SonneMondSterne, Berlin Beats & Boats, Hive Zürich, Sonar Barcelona und Bukowski Heilbronn, dann kann man gespannt sein. Unzählige Releases auf Moon Harbour, katermukke etc. machen den sympathischen Leipziger zu einer dicken Nummer. Musikalische Unterstützung gibt es von Mosqk und A.M. aus dem Hause Bukowski. Komm und tanze mit uns...