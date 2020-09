Der Hafenmarkt findet an neuem Veranstaltungsort statt!

Vasen, Schüsseln und allerlei künstlerische Figuren sorgen wieder für Farbtupfer in der Innenstadt. Ihre Gemeinsamkeit: sie alle sind aus Ton. Denn zum Heilbronner Hafenmarkt kommen Töpfer aus ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern auf den Platz am Bollwerksturm. Über 40 Aussteller haben ihr Kommen zugesagt. Sie bringen ein breites Angebot an Haushalts-, Deko- und Gartenartikeln mit.

Auf dem umzäumten Gelände sind gleichzeitig maximal 499 Personen erlaubt.

Tradition und Zuwachs

Der Hafenmarkt ist sicherlich eine der traditionsreichsten Veranstaltungen in Heilbronn. Wurden doch bereits 1487 auf dem Hafenmarktplatz, der durch die „Hafner“ (Töpfer) seinen Namen erhielt, Töpferwaren verkauft. Die Tradition wurde mit dem 2. Weltkrieg unterbrochen. Erst seit 1988 gibt es wieder einmal jährlich am ersten Oktoberwochenende an alter Stelle einen Töpfermarkt. In seiner langen Geschichte hat sich der Markt natürlich stark verändert. Dienten die Töpferwaren wie Geschirr, Tassen und Töpfe früher dem alltäglichen Gebrauch, so werden heute hauptsächlich Zierprodukte wie Vasen, Wandteller, Schmuck, Blumen, Leuchter, Tiere, Brunnen und Figuren angeboten. Aber Gebrauchsgegenstände wie Tassen und Steingutgeschirr gibt es auch heute noch an vielen Ständen.