Zum dritten Mal geht’s heuer auf die Hafentour: Die Kulturorte präsentieren sich mit Aktionen, Konzerten, Performances und Ausstellungen. Das Motto „Glücklich sein am Alten Hafen“ begleitet den Weg durch die Kulturinstitutionen und über das Quartier auf vielfältige Art.In guter Tradition startet die „Entdeckertour“ um 17:30 Uhr im Foyer des Museums im Kulturspeicher. Die Begrüßung übernimmt „Quartiermeister“ und Kulturreferent Achim Könneke.‚Wo die Musik spielt’, dürfen die Töne nicht fehlen und die bläst das Quartett „Blechschmitt“. Martin Dieser (Posaune), Peter Schilling/Michael Schmitt (Trompete) und Georg Leitner (Tuba) holen aus ihren Instrumenten alles raus, was glücklich macht – von Barock über Klassik, Jazz und Pop, mal modern, mal traditionell.Das Glück der Farben – Welche Farbe macht Sie glücklich? Welche entspannt Sie? Welche weckt Ihre Energie? Entdecken Sie „Ihre“ Farbe im Museum im Kulturspeicher. In der Sonderausstellung „Farbe im Stein. Schwingung im Metall. Helmut Dirnaichner und Martin Willing“ sowie in zwei Räumen der Konkreten Kunst können Sie mit Live Speakern von 18:00 bis 19:00 Uhr über das Glück der Farbe philosophieren.