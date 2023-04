Hafer ist ein Getreide mit hohem Potential für die Gesundheit. Bei entsprechendem Anbau und richtiger Verarbeitung ist er frei von Gluten. Er liefert alle unentbehrlichen Aminosäuren, die für den Eiweißaufbau wichtig sind.

Daneben ist der Gehalt an B-Vitaminen, hier vor allem Vitamin B 6, und den Mineralstoffen Magnesium und Schwefel hervorzuheben. Magnesium wird für die Muskel- und Nerventätigkeit benötigt und Schwefel ist unter anderem wichtig für die Knorpelsubstanz.

Bedeutsam ist Hafer aber vor allem auch durch den Gehalt an Ballaststoffen. Diese wirken senkend auf den Cholesterinspiegel, ernähren die Bakterien des Mikrobioms, bewirken einen niedrigeren Blutzuckerspiegel nach den Mahlzeiten und helfen, die Insulinresistenz beim Typ II Diabetes zu durchbrechen. Daneben enthält Hafer eine spezifische Gruppe von sekundären Pflanzenstoffen (Avenanthramide), die eine antiatherogene Wirkung aufweisen und so einer Arteriosklerose entgegenwirken.

Im Ernährungsgespräch „Hafer – Gesundgetreide für Herz und Körper“ am Dienstag, 30. Mai 2023 um 19.30 Uhr im Kurhaus - Kursaal gibt Iris Gutbrod, Diätassistentin der Kurverwaltung, einen Überblick und hilfreiche Tipps für die Möglichkeiten, die Hafer bietet. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei.

Passend zum Ernährungsgespräch bietet das Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness am Samstag, 03.06.2023 um 10.00 Uhr in der Lehrküche des Kurhauses einen KochImpuls unter dem Motto „Hafer – von Overnightoats bis Haferbrot“ an. Es werden Rezepte zubereitet und verkostet, die die Vielfalt der Verwendungsmöglichkeiten für Hafer beispielhaft zeigen. Eine Anmeldung für die Teilnahme am KochImpuls ist im GästeService im Haus des Gastes oder unter 07931 – 965 250 erforderlich.