Vom „Hafermotor“ zum Hightech-Schlepper

Ab Beginn des 20. Jahrhunderts werden in der Landwirtschaft die tierischen Zugkräfte – Pferde, Arbeitskühe und Ochsen – zunehmend durch motorbetriebene Maschinen verdrängt. Auf die Arbeitsabläufe in den Betrieben und auf die Strukturen in den ländlichen Räumen hat dies einen erheblichen Einfluss. Hans Müllerschön, ehemaliger Leiter der Sparte Agrar bei der BayWa AG, erklärt, welche Ereignisse und Erfindungen die Traktorenentwicklung maßgeblich beeinflussten und stellt beispielhaft an Exponaten des Museums die technologischen Varianten und wichtigsten Traktorenhersteller vor. Außerdem berichtet er von aktuellen Trends in der Traktorenproduktion.

Eintritt: 4 Euro (Kinder über 6 Jahre 1 Euro)