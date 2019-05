Jedes Jahr am letzten Wochenende im Juni findet das Kirchheimer Haft- ond Hokafescht statt. Dabei präsentieren sich Vereine und Organisationen der Teckstadt mit einem vielfältigen kulturellen Programm. Unter dem Motto „Eat the world“ können die BesucherInnen in Kirchheim unter Teck zwischen Spezialitäten rund um den Globus wählen. So gibt es Kulinarisches aus Sri Lanka, der Türkei, Serbien oder auch Italien. Der Sonntagmorgen startet mit einem großen Kinder- und Jugendflohmarkt. Das detaillierte Programm wird Anfang Juni veröffentlicht.