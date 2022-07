Für eine kurze, gefühlt nicht enden wollende Zeit war JORIS Leben komplett auf den Kopf gestellt: kaum Konzerte oder Festivalauftritte und jede Menge freie Kapazitäten.

Doch inzwischen ist JORIS in neuer Stärke wieder dort zurück, wo er sich schon immer am wohlsten gefühlt hat – auf der Bühne. Im Sommer spielte er über 30 Open Air Shows quer durchs Land. So viel live wie kaum ein anderer deutscher Act in diesem Jahr. 2022 geht es auf ausgedehnter Hallentour weiter. Ursprünglich war die “Willkommen Goodbye” Tour für den nächsten Frühling geplant und muss leider auf den Herbst verlegt werden. Dazu JORIS:

“Liebe Leute, schwersten Herzens muss ich euch mitteilen, dass meine Tour vom März in den September 2022 verschoben werden muss. Konzerte sind für mich mit Abenden verbunden, bei denen wir ALLE gemeinsam eng an eng singen, schwitzen und tanzen können. An denen uns die Musik in jeder Emotion zusammenbringt, aber niemand ausgeschlossen oder sogar gefährdet wird. Leider ist genau das aufgrund steigender Infektionszahlen und unterschiedlicher Bestimmungen aus Sicht meines Teams im März/April 2022 aktuell nicht gewährleistet.

Eure gekauften Tickets für die jeweiligen Abende behalten natürlich ihre Gültigkeit. Leider war es nicht möglich, in allen Städten neue Termine im September zu finden. In diesem Fall bekommt ihr natürlich von eurer Vorverkaufsstelle das Geld zurückerstattet. Es sind aber auch ein paar neue Städte dazu gekommen und es wird eine extrem FETTE TOUR!! Tickets gibts ab jetzt überall wo’s Tickets gibt Ich freue mich auf euch!

Bleibt gesund und passt auf euch auf Joris”

Die freie Zeit im Tourbus hat JORIS genutzt, um an neuen Tracks zu schrauben, die auf der Deluxe- Edition des aktuellen Studioalbums „Willkommen Goodbye“ zu hören sein werden. Die fünf neuen Songs ergänzen die bombastischen als auch ruhigen Popsongs des Albums, das im Frühjahr 2021 erschien. Fast gleichzeitig startete die achte Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“, bei der JORIS für emotionale TV-Momente sorgte und seinen Ruf als einzigartiger Live-Performer unter Beweis stellte.

Die Nähe zum Publikum, Interaktion, Spontaneität und die kleinen, liebevollen Details machen die Liveshows von JORIS zu ganz besonderen Abenden. Es gibt nicht nur seine Megahits wie „Herz über Kopf“, die jede:r Mitsingen kann, sondern auch ruhige und nachdenkliche Momente. Ein textliches Wechselspiel aus Glück- und Schmerzgefühlen. Beispielsweise „Leb Wohl“: Das Lied hat als Teil des Psychothrillers „Playlist" von Bestsellerautor Sebastian Fitzek endlich den passenden Rahmen gefunden, um gehört zu werden.