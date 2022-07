Nach seinem erfolgreichen Support der KAYEF Tour, könnt ihr K FLY nun endlich live auf seiner ersten eigenen Tour erleben.

Schon im Alter von 16 Jahren begann K-Fly seine DIY-Karriere. Inspiriert von Genre-Ikonen wie Eminem oder 50 Cent baute er erste Rap-Tracks mit deutschen Texten, die er 2008 erstmalig auf YouTube teilte. Mit durchschlagendem Erfolg: Schon nach kurzer Zeit konnte der Clip zu seiner ersten Videoauskopplung „Meine große Liebe“ mehr als eine Million Klicks generieren. Nach mehreren in Eigenregie produzierten und veröffentlichten Mixtapes, EPs und zwei Studioalben gelang K-Fly mit dem Titeltrack seines 2018 veröffentlichten dritten Longplayers „Besonderer Mensch“ der Durchbruch. Ein Durchbruch, an den der Deutsch-Rapper nahtlos mit dem im September 2019 veröffentlichten Singlehit „Wenn du da bist mit MCN)“ anschloss. Authentischer Street-Swag trifft auf einen hoch ansteckenden Hybrid-Mix aus modernen Beats, organischen Instrumenten,

einer eingängigen Urban Pop-Hookline und deutschsprachigen HipHop-Vocals. Aktuell steht der Song bei über 20-Millionen Streams auf Spotify. (Stand: 03/2021)

„Ich erzähle gerne von starken Emotionen“, so K-Fly über seine Musik. „Von Gefühlen, die etwas in einem auslösen. Dabei finde ich es wichtig, den Text immer interpretationsoffen zu lassen und den Hörern nicht vorzuschreiben, was die genaue Bedeutung ist. Jeder kann seine eigenen Gedanken und Gefühle in meine Songs projizieren und sich darin wiederfinden.“ Eine universelle Botschaft, die K-Fly auch mit seinem Hit „Wenn du da bist“ transportiert. „Das Stück handelt von Nähe und Zusammenhalt. Dabei muss es sich nicht unbedingt um den Partner oder die Partnerin handeln; es könnten auch der beste Freund oder eine besondere Persongemeint sein. Einfach jeder Mensch, der einem Geborgenheit und ein gutes Gefühl gibt.“