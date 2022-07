Die Singer-Songwriterin LUNA steht für einen eignen Style, eine träumerische und zugleich kraftvolle Stimme, sowie selbstgeschriebene Songs.

„Echt, ehrlich, basic“, so beschreibt sich die junge Ausnahme- Künstlerin selbst. Von Garagenkonzerten über Bands und Musik-Gymnasium, hin zu ersten Features und erfolgreichen Veröffentlichungen, LUNA geht unaufhaltsam ihren Weg. The Future is Female.

Die mitreißende und vor allem neuartige Soundwelt aus Female-Sprechgesang, elektronischen Laid-Back-Pop-Vibes und Klavierballade setzt ein klares Zeichen wo LUNAs Reise hingeht. Bereits acht Wochen nach dem ersten Upload der Songskizze von „Verlierer“ bei TikTok kann sich die mittlerweile 18-jährige über sechs Mio. Audio Streams, Platz 3 der offiziellen Single Charts, über eine Mio. Video Views & über acht Mio. Videos mit dem #lunaverlierer auf TikTok freuen. Mehr als drei Mio. Streams auf ihrem Song „Viel leichter“ und zwei Mio. Streams auf „Tränenmeer“ unterstreichen, dass LUNA mehr als nur ein „Verlierer“ ist.