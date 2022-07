Sieben Alben, eine Soul-EP und eine Rock-EP - und das alles in innerhalb von nur zehn Jahren.

Dame kann nicht nur einen gewaltigen kreativen Output vorweisen, sondern auch, wenn es darum geht, über den Genre-Tellerrand hinauszuschauen, macht ihm keiner so schnell was nach.

Die letzten zwei Jahre waren für Dame, sowie für viele andere Künstlerinnen und Künstler, nicht einfach: Der zweite Teil seiner nahezu restlos ausverkauften „ZEUS Tour“ musste aufgrund von Covid19 während eines Soundchecks abgebrochen werden. Die Nachholtermine mussten letztendlich aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie ersatzlos gestrichen werden. Umso größer ist nun die Freude, dass Dame exakt zehn Jahre nach der Veröffentlichung seines ersten Albums („Herz gegen Fame“) nochmal ausholt und mit der „Auf die guten alten Zeiten - Anniversary Tour 2022“ eine Tournee ankündigt, die alles Bisherige in den Schatten stellen soll.

Bei insgesamt 24 Terminen in Deutschland, der Schweiz und natürlich in seinem Heimatland Österreich, lädt Dame seine Fans auf eine ganz besondere Reise ein und kann es schon jetzt kaum erwarten, „10 Jahre Dame“ gemeinsam mit der „Dame-Army“ gebührend zu feiern. Doch wer Dame kennt weiß, dass dem Ausnahmemusiker das noch lange nicht genug ist und er dafür bekannt ist, immer noch einen draufzulegen: Und so steht bereits ein neues Album in den Startlöchern.

Passend zum Tourneeauftakt erscheint am 9. September „All meine Farben“. Dame ist Vollblutmusiker. Und damit hebt er sich einmal mehr von vielen anderen ab. Ob Gitarre, Klavier oder gar eine ganze EP („Rock“ EP) - immer wieder beweist Dame eindrucksvoll, dass er nicht so einfach in eine Schublade zu pressen ist und überrascht immer wieder aufs Neue mit einer völlig neuen Facette. Und die Welt der starren Beats ist dem leidenschaftlichen Live- Performer schon länger zu trist. Irgendwo auch kein Wunder, wenn die Soundtracks der Kindheit Jimi Hendrix und Eric Clapton hießen und man der Ur-Ur-Ur-Urenkel von Franz Gruber ist, der weihnachtliche Welthits wie „Stille Nacht, Heilige Nacht“ komponierte. Einen ersten Vorgeschmack auf sein neuestes Werk bekamen die Fans Ende März, als Dame mit Kumpel Onk Lou die sommerliche Single „Breeze“ veröffentlichte. Auf „Breeze“ fangen die beiden Gefühle ein, welche im Moment viele Menschen mit ihnen teilen: Sich endlich mal wieder frei fühlen und atmen können und auch den Atem des anderen spüren können.

Man merkt, es wird Zeit für Normalität und dann hat Dame sicher nichts dagegen, den Geruch des frischen Atems im Herbst gegen den zahlreicher ausverkaufter Konzerthallen einzutauschen. Lassen wir uns überraschen, was Dame bis dahin noch für uns parat hält und blicken mit voller Vorfreude auf seine Jubiläumstournee.