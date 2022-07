Endlich ist es soweit und wir können euch die ersten Bands für 2022 bestätigen.

Heißt mit uns zusammen Heart Of A Coward, Aviana, Mental Cruelty, Necrotted, Distant, Defocus, Rising Insane, The Oklahoma Kid, Escape The Void und Elwood Stray im Core Fest 2022 Line Up willkommen. Seid dabei, wenn wir euch alle im Im Wizemann Stuttgart zu einer ganz besonderen Core Fest-Ausgabe begrüßen.