Am 10.03.2022 erschien mit “Motions” und dem dazugehörigen Video die neuste Single von Cassias zweitem Album “Why You Lacking Energy?” (VÖ 15.07.2022), das visuell in einer Fantasiewelt im Jahr 2081 spielt.

Vom charakteristischen, sonnigen Sound des nordenglischen Trios bis hin zu ausladenden Klavier-Balladen schaffen Cassia auf ihrer kommenden selbstproduzierten Platte einen Gefühlsspagat zwischen dem Leben im Moment, den Gedanken an die Vergangenheit und den Ängsten vor der Zukunft. Im September spielen Cassia zusätzlich zu ihren Konzerten im April vier weitere Shows in Deutschland und verlängern damit noch etwas den Sommer.

Seit ihrer Gründung in der Nähe von Manchester hat sich die Band eine beachtliche Fanbase aufgebaut. Ihre zahlreichen Tourneen und Festival-Auftritte haben sie schon aus Großbritannien in die USA, Europa und Südafrika gebracht. Allein in 2019 hat die Band über 80 Club und 35 Festival Shows gespielt, unter anderem beim Sound Of The Forest, MS Dockville und dem legendären Reading Festival in England. Auf den zahllosen Shows zeigten Cassia ihre Qualität als Liveband, was ihnen, neben Größen wie den IDLES und DMA’s, eine Nominierung als „Best Live Act“ beim Association of Independent Music Award einbrachte.

2020 zogen Cassia nach Berlin. Inspiriert von der kulturellen und künstlerischen Szene der Stadt, hat die Band in ihrem Studio direkt am Stadtrand mit Sicht auf den Wald unermüdlich an neuen Songs gefeilt und in Eigenregie “Why You Lacking Energy?” geschaffen, das sie ab April ihren Fans in Europa auf der gleichnamigen Tour vorstellen werden.