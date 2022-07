Gute Nachrichten für schlechte Zeiten – Ina aka Deine Cousine kündigt ihre Headline-Tour für den Herbst 2022 an.

14 Städte, 14 Shows und hungrige Fans, die es genau wie Deine Cousine nicht erwarten können, wieder in die Clubs dieser Republik zu gehen, um so lange und heftig zu tanzen, dass Schweiß, Bier oder irgendwas anderes von der Decke tropft. Manch einer oder manch eine mag jetzt sagen, dass das nur Floskeln sind, aber mit einer Prise irrationalem Optimismus und viel Hoffnung versehen, gibt es dazu nur folgendes zu sagen: Ja, aber 1. genau das fehlte die letzten zwei Jahre und 2. kaum jemand ist darin so gut wie DEINE COUSINE! Lasst uns tanzen!