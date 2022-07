Die ZEIT nennt ihn „deutschlands besten Rapper" und „Geist" war für die Juice das prägendste Album 2019.

Genau ein Jahr später geht es dort weiter wo „Geist" aufgehört hat. Das zweite OG Keemo Album "Mann beisst Hund" erzählt Kemosabees Geschichte von der Hochhaussiedlung bis ins Jetzt als loses biografisches Epos rund um die (halbfiktiven) Charaktere Malik, Yasha und natürlich Keemo. Ein musikalisches Movie in einer Traditionslinie von La Haine bis Topboy.

Straßen-Lyrics, harte Beats und eine freshe Ästhetik zwischen Drill-Nihilismus und neuem Samplesoul - OG Keemo fühlt sich an wie der Mann der Stunde und tritt 2022 an, um das auch live auf Tour zu belegen. Moshpit und volle Power inklusive. Zum Glück muss ein echter Rapper tun, was ein Rapper tun muss, und das ist Live alles zersägen. OG Keemo steht unter "echter Rapper" in allen Duden dieser Erde.