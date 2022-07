„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Mord auf Ex so viele Leute begeistern! Und egal ob bei dem Entwurf unserer Merch-Produkte, der Planung des Live-Events oder bei jeder einzelnen Podcast-Folge - überall steckt ganz viel Herzblut drin.“

Leonie Bartsch und Linn Schütze sind die Hosts des Podcasts „Mord auf Ex“. Am heimischen Küchentisch entwickelten sie zwischen ein paar Gläschen Wein ein „True Crime Podcast“-Konzept, das es so in der Podcast-Welt noch nicht gab. Mittlerweile zählt ihr Podcast zu einem der beliebtesten True Crime Podcasts Deutschlands. Jeden Montag begeistern die Beiden ihre Fans mit internationalen Verbrechen. Neben Ted Bundys Mutterkomplex, ihrem Lieblingsprofiler John Douglas oder Killer-Sekten, erfahren die Hörer*innen auch den neusten Gossip aus ihrem Leben. Mit monatlichen Abrufzahlen von über 1.5 Millionen Hörer*innen, sind sie aus den deutschen Podcast-Charts nicht mehr wegzudenken. Und die Tendenz ist weiter steigend. Ihr Geheimrezept? Ihre gemeinsame Leidenschaft für Mord, Blut und menschliche Abgründe: True Crime gemischt mit dem ein oder anderen Drink, um wahre Verbrechen auf eine leichte und lockere Art erzählen zu können.

Nach Veröffentlichung der ersten „True Crime Merch“-Kollektion, folgte im Februar ihre interaktive True Crime Night „Live@Home“, bei der sie live und virtuell in die Wohnzimmer ihrer Fans gestreamt wurden. Das Event war ein voller Erfolg und ließ die Exi-Herzen höherschlagen. Doch das ist noch nicht alles, Linn und Leo veröffentlichten erst kürzlich ihre erste eigene Crime-Reihe bei der sie investigativ über einen echten deutschen Kriminalfall gesprochen haben. „Die Nachbarn“ startete als voller Erfolg und geht der Frage auf den Grund, ob ein Mann über 10 Jahre unschuldig im Gefängnis saß.

Wer Linn und Leo also unbedingt einmal Live erleben möchte, hat jetzt die Chance dazu. Der Mord auf Ex Podcast geht auf Tour. Stellt euch auf jede Menge True Crime und Exi-Power ein - und das ein oder andere Getränk mit Linn und Leo.