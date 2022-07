Ungeschönte Ehrlichkeit ist das Markenzeichen von MATHEAs Songs – rough und echt wie das Leben selbst. Die Österreicherin, die mit ihrer Single „2x“ einen der Sommerhits 2019 gelandet hat, gastiert am 7. Februar 2022 in Stuttgart im Im Wizemann.

Der urbane Deutschpop von MATHEA besticht vor allem mit Flow und viel Attitude, was ihr in ihrem Heimatland bereits die Spitze der Single- und Airplay-Charts sowie eine Platin-Auszeichnung beschert hat. Eine One-HitWonder-Künstlerin ist MATHEA aber trotzdem nicht: Auch die Singles „Chaos“ und „Alles Gute“ überzeugen und verhalfen ihr zur Aufnahme in die von YouTube veröffentlichte Liste der „Artists to Watch“ 2019 für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Ihr Erfolgsrezept: „Die Texte bleiben komplett bei der Wahrheit – für mich zumindest, denn ich habe das alles genauso erlebt“, so MATHEA. Dazu gesellen sich ein unwiderstehlicher Rhythmus, coole Sounds sowie eine Stimme, die gekonnt die Balance zwischen Power und Verletzlichkeit hält. Der Fokus bleibt aber stets auf MATHEAs Worten. Ihre Texte erzählen Geschichten, es geht um das Zwischenmenschliche, um Höhen und Tiefen: Freunde (und solche, die keine mehr sind), Familie und natürlich Liebe – im Guten wie im Schlechten. Dabei verliert MATHEA aber nie das Selbstbewusstsein, das für ihre Lyrics so essentiell ist.