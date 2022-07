Seit knapp zwei Jahrzehnten stehen MAXIMO PARK schon zusammen auf der Bühne und haben auf ihren Tourneen auch stets ihre Fans hierzulande beehrt.

Jetzt haben die Briten angekündigt, dass sie nächsten Herbst für fünf Konzerte nach Deutschland kommen und zwar mit neuem Album!

Nach ihrem letzten Studioalbum „Risk To Exist“ aus dem Jahr 2017 und dem Live-Album „As Long As We Keep Moving“ aus dem vergangenen Jahr gibt es nun Neuigkeiten von den Indie-Rockern aus Newcastle. Ihr neuer Song „Child Of The Flatlands“, ein majestätischer und psychedelisch anmutender Song, den Sänger Paul Smith und seine Bandkollegen erst kürzlich veröffentlichten, gab bereits einen Einblick in neues Material und ließ auf mehr hoffen. Diese Hoffnung wurde nun jüngst mit der Ankündigung des kommenden Albums „Nature Always Wins“, welches am 26. Februar 2021 über Pias/Prolifica Inc/ Rough Trade erscheinen wird, bestätigt.

Auf dem siebten Studioalbum konzentrieren sich MAXIMO PARK auf sich selbst und die Identität als Band, ebenso wie auf die Menschheit als Ganzes. Thematisch spielt die Band dabei auf die „Nature vs. Nurture“-Debatte an und befasst sich mit der übergeordneten Frage, ob Veränderung unter dem Einfluss von Zeit, Perspektive und Umwelt möglich ist, oder ob wir, vorbestimmt durch unsere Gene, von diesen Aspekten nicht beeinflusst werden.

„‘Baby, Sleep‘ ist ein unbeschwerter Blick auf die surreale Natur von Schlafentzug und die Art und Weise, wie er die Normalität in einer kapitalistischen Gesellschaft verzerrt“, kommentiert Sänger Paul Smith die erste offizielle Single des neuen Werkes, die es jetzt schon zu hören gibt. „Nach ‘Risk To Exist‘ wollten wir für uns musikalisch neues Terrain erkunden, ohne dabei auf unsere typischen melodischen Windungen und tiefempfundenen Texte zu verzichten“, ergänzt Paul Smith. Was geblieben ist, sind Hook-geladene Melodien, soulige Grooves und inhaltsstarke Texte, für welche die Band seit jeher bekannt ist.