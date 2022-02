Baba Haft ist zurück und jetzt geht es Schlag auf Schlag: Haftbefehl veröffentlicht am 16.04.2021 „Das schwarze Album“, das sowohl Gegenstück als auch Nachfolger des 2020 erschienenen Comebacks „Das weisse Album“ ist.

Mit seinen beiden neusten Werken schafft der Offenbacher Rapper ein Yin und Yang 069-Style und geht mit dieser perfekten Symbiose im März und April 2022 auf eine 12 Städte umfassende Tour durch Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz.

Gute sechs Jahre ist es her, dass Haftbefehl mit „Russisch Roulette“ Deutschrap nicht nur aufmischte, sondern nachhaltig prägte.

Vier Jahre hat Deutschrap auf sein Comeback gewartet. Mit dem langersehnten Album DWA lud Haftbefehl letztes Jahr in seine Welt ein und mit DSA zoomt er in diese Welt rein und zeigt, wie hässlich sie sein kann: düster, kalt und traurig – die Realität für viele in Almanya. All dies untermauert von Bazzazians barbarischen Beats und ausufernden Arrangements.

Auch wenn Haftbefehls Themen sich mit der Zeit verdunkelt haben, bleibt eines immer gleich: Silben wie Sprengsätze, Zeilen wie Filme, klare Ansagen mit komplett unklaren Flows und seine Stimme, die einen glauben lässt, dass man es hier nicht mit dem besten, sondern eher mit dem einzigen Rapper Deutschlands zu tun hat.