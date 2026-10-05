Hagen Rether

Rethers LIEBE ist tragisch, komisch, schmerzhaft, anstecken. Das ständig mutierende Programm mit dem immer gleichen Titel verursacht nachhaltige Unzufriedenheit mit einfachen Erklärungen und stiftet zum Selberdenken und handeln an.

Er verknüpft Aktuelles mit Vergessenem, Nahes mit Fernen , stellt infrage, bestreitet, zweifelt. Seine Auftritte haben eines gemeinsam, sie sind phänomenal und halten lange nach. Er verkörpert etwas, das selten ist: eine Haltung. Er kommt zum 11. Mal ! nach Schwäbisch Hall.