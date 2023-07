Haigern Live Open-Air Festival

Am Freitag, 21. Juli startet Haigern Live! in die dreizehnte Auflage. Es gehört zu den größten Open-Air-Festivals und ist eines der beliebtesten Events in der Region Heilbronn. 2022 zog Haigern Live! über 25.000 Besucher an.

Bandprogramm 2023:

Freitag, 21.07.

18.00 Uhr: Benzo & Twinz (im Wechsel)

19.30 Uhr: Jiska

21.00 Uhr: Jesse Tellem

22.30 Uhr: Max Giesinger

Samstag, 22.07.

18.00 Uhr: Mary Summer

19.30 Uhr: Pete Jones

21.00 Uhr: Juless

22.15Uhr: the nightLIVEband feat. Pohlmann

Sonntag, 23.07.

11.30 Uhr: Gottesdienst mit Gospel Diamonds

13.00 Uhr: Gospel Diamonds

14.30 Uhr: Kinderprogramm / Band (noch offen)

18:00 Uhr: Noisepollution Rockrevue

20.00 Uhr: Queen Kings

Montag, 24.07.

17.30 Uhr: (noch offen)

19.00 Uhr: Julian Pförtner

20.30 Uhr: Gregor Meyle