Haigern Live! gehört zu den größten Open-Air-Festivals und ist eines der beliebtesten Events in der Region Heilbronn.

Seit Jahren zieht das Festival rund 30.000 Besucher an. Am Freitag, 22. Juli 2022 startet das Festival in seine zwölfte Auflage. Bis zum 25. Juli treten wieder bekannte und regionale Bands und Musiker auf.

Alle Erlöse des Festivals dienen der Unterstützung der Kinderfreizeiten auf dem Haigern. Deswegen lautet das bekannte Festival-Motto: „Spielen für einen guten Zweck!“.