Haigern Live!

Vom 23. bis 26. Juli 2026 wird der Haigern zwischen Flein und Talheim wieder zur Bühne für Musik, Begegnung und Gemeinschaft. Vier Tage Live-Musik, ein besonderer Ort und ein gemeinsamer Zweck.
Musik, die bewegt. Hilfe, die ankommt.
das größte Open-Air Festival der Region
Haigern Haigern 3, 74388 Talheim
Vom 23. bis 26. Juli 2026 wird der Haigern zwischen Flein und Talheim wieder zur Bühne für Musik, Begegnung und Gemeinschaft. Vier Tage Live-Musik, ein besonderer Ort und ein gemeinsamer Zweck.
Musik, die bewegt. Hilfe, die ankommt.
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