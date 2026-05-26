Haigern Live!

das größte Open-Air Festival der Region

Haigern Haigern 3, 74388 Talheim

Vom 23. bis 26. Juli 2026 wird der Haigern zwischen Flein und Talheim wieder zur Bühne für Musik, Begegnung und Gemeinschaft. Vier Tage Live-Musik, ein besonderer Ort und ein gemeinsamer Zweck.

Musik, die bewegt. Hilfe, die ankommt.

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Haigern Haigern 3, 74388 Talheim
Festivals & Open Airs
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