Haigern Live! gehört zu den größten Open-Air-Festivals und ist eines der beliebtesten Events in der Region Heilbronn. Seit Jahren zieht das Festival rund 30.000 Besucher an. Am Freitag, 19. Juli startet das Festival in seine elfte Auflage. Highlight ist der Auftritt des Mannheimer Künstlers Laith Al-Deen am Samstagabend um 22:30 Uhr. Bis zum 22. Juli treten unter dem Motto „Spielen für einen guten Zweck!“ bekannte Bands und Musiker auf.

Bandprogramm 2019

Freitag, 19.07.2019 Ende / Dauer

18.00 Uhr Blaurowd Surfer [NEU!] 18.30 Uhr / 30min

18.45 Uhr Birte Meinhold [NEU!] 19.15 Uhr / 30min

19.30 Uhr Blaurowd Surfer [NEU!] 20.15 Uhr / 45min

20.30 Uhr Cloey [NEU!] 21.30 Uhr / 60min

22.00 Uhr Friendly Elf 24.00 Uhr / 120min

Samstag, 20.07.2019

17.45 Uhr Mira Wunder 18.15 Uhr / 30min

18.30 Uhr Stroke Unit [NEU!] 19.00 Uhr / 30min

19.15 Uhr Mira Wunder 20.00 Uhr / 45min

20.15 Uhr Stroke Unit [NEU!] 21.00 Uhr / 45min

21.30 Uhr Emely Roberts [NEU!] 22.10 Uhr / 40 min

22.30 Uhr Laith Al-Deen [NEU!] 24.00 Uhr / 90min

Sonntag, 21.07.2019

10.00 Uhr Gottesdienst mit Gospel Diamonds 10.00 Uhr / 90min

12.00 Uhr Gospel Diamonds 13.00 Uhr / 60min

13.30 Uhr Madeline Willers 14.30 Uhr / 60min

15.00 Uhr Mundartmonika 15.45 Uhr / 45 min

16.15 Uhr Michael Eb + Band [NEU!] 17.30 Uhr / 75min

18.00 Uhr More than Soul 19.30 Uhr / 90min

20.00 Uhr Gonzo’s‘Friends 22.00 Uhr / 120min

Montag, 22.07.2019

18.00 Uhr La Diri [NEU!] 19.30 Uhr / 90min

20.00 Uhr The Night Live Band 22.00 Uhr / 120min