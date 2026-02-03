Haiku - als Weg zur Achtsamkeit

Volkshochschule Bad Mergentheim Marktplatz 1, 97980 Bad Mergentheim

Dieser Kurs lädt dazu ein, die Welt des Haikus kennenzulernen – eine traditionelle japanische Gedichtform, die in nur drei Zeilen und 17 Silben eine ganze Geschichte erzählt.

Durch gezielte Wahrnehmungsübungen und einen spielerischen Umgang mit Sprache kann die Kunst des Haikus behutsam erschlossen werden. Das Einpassen eigener Worte in die strenge Form des Haikus gleicht dem Lösen eines sprachlichen Sudokus und eröffnet die Möglichkeit, ein persönliches Haiku-Tagebuch zu gestalten. Unter der Leitung einer erfahrenen Psychologin und Pädagogin wird dieser Kurs zu einem inspirierenden Erlebnis für alle, die das Eintauchen in einen poetischen Moment erleben möchten. Bitte Schreibutensilien mitbringen.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.

