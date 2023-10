Haiku: Gedicht im Telegrammstil

Beim Haiku handelt es sich um eine japanische Gedichtform, einen Dreizeiler mit 17 Silben, in dem in aller Kürze eine Geschichte erzählt wird.

Durch Wahrnehmungsübungen und einen spielerischen Umgang mit Sprache nähern sich die Teilnehmenden ihren ersten Haikus an. Das Einpassen der eigenen Worte in die strenge Textform ist vergleichbar dem Lösen von Sudokus, nur eben mittels Sprache. So kann ein ganz individuelles Haiku-Tagebuch entstehen. Bitte Schreibzeug mitbringen.

Anmeldung bei der vhs unter Telefonnumer 07931 57-4300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de oder im Internet unter www.vhsmgh.de.