Hair Fashion Preview Spring/Summer und LM 2019

67. Landesmeisterschaften der Friseure und Kosmetiker Baden-Württemberg und Hessen

Am 17. Februar 2019 finden in Esslingen die 67. Landesmeisterschaften der Friseure & Kosmetiker Baden-Württemberg und Hessen statt. Neben den Wettbewerben steht auch das Business Spotlight mit seinen Shows, Akteuren und Fachreferaten im Mittelpunkt. Das Finalbattle des internationalen Barbercontests, die Verleihung des Master of Hairstyling Awards und die Siegerehrung sind absolute Bühnenhighlights und werden abgerundet mit der Hair Fashion Preview Spring/Summer 2019 des FFK Baden-Württemberg.