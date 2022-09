USA, Ende der 60er Jahre : in Vietnam herrscht Krieg, wehrpflichtige Amerikanerwerden eingezogen, junge Menschen ( heute nennen wir sie Hippies )protestieren und suchen abseits etablierter Bürgerlichkeit und in Opposition zumStaatsapparat nach einem anderen, friedvolleren Leben ohne Krieg, Gewalt undRassismus.Vor diesem Hintergrund entsteht das Musical HAIR und wird zum Kult : derTraum von einem neuen Zeitalter. Hier und heute herrscht eine große Sehnsuchtnach Menschlichkeit und Natur, nach Besinnung auf Werte und menschlicheNormalität, nach einer besseren Welt.Rassismus, Sexismus, Klimakrise und der Umgang mit Minderheiten in unsererGesellschaft sind aktuelle Themen wie eh – und zusätzlich haben wir mit einerPandemie zu kämpfen. Was macht das mit den Beziehungen der Menschenuntereinander ? Wie gehen wir mit den Konsequenzen unserer Entscheidungenum ?Vor allem aber ist HAIR damals wie heute ein Happening voller Lebensbejahungund Aufbruchsstimmung – und Musik ! Die Lieder unterstreichen einLebensgefühl, sie stellen Fragen – und regen zum Tanzen an ! Sehnsucht undRebellion, freie Liebe, Flower-Power und Auflehnung gegen jede Form von Krieg,das ist HAIR.

Regie Franz-Joseph DiekenMusikalische Leitung Andreas BinderKostüme Volker DeutschmannChoreografie Sven NiemeyerBühne Yvonne Marcour, Sabine KohlstedtMusik Galt MacDermotBuch & Liedtexte Gerome Ragni, James Rado