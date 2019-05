Hajdeee Balkan

„Hajdee Balkan“ ist das Motto der größten Balkan Party Bayerns!

Am Pfingstsonntag - und damit nach dem Zuckerfest / Bairam Feiertagen - wird eine der bekanntesten Balkan Showgruppen in ganz Europa in der Posthalle auftreten: „Denorecords“ - LIVE ON STAGE: Das wird der absolute Wahnsinn!!!

Die Jungs singen, tanzen, performen mit selbst produzierter Musik und Show, aus ALLEN Balkan Kulturen und für Liebhaber dessen Herkunft!

Insgesamt über 5o Mill. Klicks auf YouTube und europaweit hunderte live Shows!

Am Plattenteller: DJ Sezer Çağlar