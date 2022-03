Hakan Mandalinci "Insectorum 1992 bis 2022 - eine Retrospektive"

Genau vor 30 Jahren, im Jahre 1992, entstand eine kleine Zeichnung des damals noch jungen Künstlers Hakan Mandalinci. Das simple Werk zeigt einen Schmetterling, der auf Mona Lisas Stirn gelandet ist; oder ist er gar fixiert? Wie ein Trauma – fixiert in unserer Seele. Das weltbekannte Motiv zeigt die Mona Lisa in ihrer bekannten Haltung, doch die Augen sind verschlossen- fast meditierend und so übernimmt das Tier für sie das Sehen; fast wie ein drittes Auge.

So begann seine erste Serie.

Der Künstler verwendet in seinen Werken zumeist Schmetterlinge, die unfassbaren Verwandlungskünstler unter den Insekten. Die andauernde Metamorphose ist zugleich eine Schlüsselsymptomatik für ihn mit Bezügen zu unserer schnelllebigen Zeit.

Auch das hochbrisante und aktuelle Thema der Zensur (Facebook & Co.) involviert der Künstler immer wieder raffiniert in seinen Werken. Oft zensieren die Tiere empfindliche Details der Motive, was sich vom Betrachter häufig nur erahnen lässt. Von Handgranaten bis zur Erotik – geschickt platziert mit zusätzlichen Holzdrucken und Radierungen, verfasst der Künstler ein Gedankenkarussell.

So wird eine Auswahl aus über 30 Jahren Auseinandersetzung mit den verschiedenen Techniken und Motiven gezeigt. Von Mischtechnik, Ölmalerei, Druckgrafik, Skulptur und auch der neusten Technik NFT zeigt der Künstler seine unglaubliche Vielfältigkeit im Repertoire.