In dieser Zeit der progressiven Musik gibt es nur wenige Bands, die behaupten können, dass sie so innovativ, kreativ und zurückhaltend dynamisch sind wie Haken. Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 haben sie durch vier Studioalben, eine EP und eine Live-Veröffentlichung gezeigt, dass sie niemals stillstehen, denn trotz ihrer bisherigen Erfolge streben sie stets nach mehr. Vielmehr sucht Haken immer nach Wegen, sich als Musiker und Künstler herauszufordern und die Zuhörer auf kollektive Weise zu halten. „Wir mögen keine einfache Musik“, lacht Sänger Ross Jennings. "Wir wollen immer die Erwartungen hinterfragen und ich glaube, wir haben unser Ziel mit unserem neuen Album übertroffen." Bei ihrem fünften Studioalbum geht die Band mit der Musik in eine härtere Richtung. "Wir hatten schon immer einen starken Einfluss", erklärt Gitarrist Charlie Griffiths, "aber aus den Riffs, die wir zu Beginn des Schreibprozesses entwickelten, war klar, dass dies ein Metal-Album sein würde. Dies sind einige der am meisten riffgetriebenen Songs, die wir je geschrieben haben. "