HAL-Club-Treffen

Habt ihr schon mal eine Graphic Novel gelesen? Was ist da der Unterschied zum Comic? Sind alle Graphic Novels nach Geschichten aus Büchern gestaltet? Und warum brauchen wir für unser Clubtreffen dann die Bibliothek-iPads, wenn wir doch was mit Graphic Novels machen?

In den Sommerferien haben wir im Ausstellungseck die Ausstellung "Graphic Novel & Weltliteratur" zu Gast. Aber wir wollen nicht nur schauen. Deshalb sind zu diesem kleinen Graphic-Novel-Workshop am 5. September im Kleinen Studio, alle Jugendlichen ab der 5. Klasse eingeladen - egal ob HAL-Mitglied oder nicht.

Schaut einfach mal rein!