Halb8 - In Giengen spielt die Musik

Trotz seines weltweiten Ruhms ist Bruce Springsteen immer seiner Heimat, dem US-Bundesstaat New Jersey, treu geblieben. Oft hat er seine Erlebnisse in Songs verarbeitet und seinen Fans so den „Spirit“ seiner Heimat nähergebracht. Die Band Jersey – Songs of Bruce Springsteen wurde 2017 unter dem Namen „The BossX“ gegründet und spielt seit 2022 unter dem aktuellen Namen. Mit ihrer Leidenschaft für Springsteens Musik und ihrer instrumentalen Qualität transportieren Jersey genau diesen Spirit. Dabei stehen die musikalische Authentizität und die Geschichten des einfachen „Working Class Man“ für die Musiker im Mittelpunkt.