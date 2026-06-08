"Halb8 - In Giengen spielt die Musik"

The Bryan Adams Coverband

bis

Fußgängerzone Giengen 89537 Giengen an der Brenz

Bryan-Adams-Feeling pur! Wer die Musik des Kanadiers mit der Reibeisenstimme liebt, darf dieses Konzert nicht verpassen. 

Titel aus den 80ern bis heute – die Coverband B. A. B. um Frontmann Matze Klebinger hat sie drauf und rockt die Bühne. „Everything I do (I do it for you)“ und „Summer of 69“ gibt’s ebenso wie unbekanntere Songs, die – wenn auch seltener gespielt – große Klasse besitzen ... Mitsingen, Klatschen, Tanzen und Abrocken sind angesagt!

Für die Bewirtung inklusive Sitzmöglichkeiten ist gesorgt. Einen Extra-Service gibt es für alle Radfahrer*innen: Der ADFC Heidenheim sorgt für bewachte Fahrradparkplätze hinter dem Rathaus. Auch in diesem Jahr kommt wieder unsere Foto-Box zum Einsatz, in der kostenlos Schnappschüsse gemacht werden können.

Info

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Konzerte & Live-Musik
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